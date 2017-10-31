Анфиса Чехова на Мальдивах ищет удачные позы, чтобы скрыть неидеальную фигуру

Анфиса Чехова старается как можно красивее «выгнуться», чтобы показать свои достоинства и скрыть недостатки перед подписчиками.

На данный момент телеведущая Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах. Изначально она поехала туда с другом-дерматокосметологом Эдуардом, а позже к ней присоединились ее знакомые. За несколько дней женщина успела выложить в сеть Instagram массу фотографий на фоне райских пейзажей. Особенно внимательно Чехова подходит к выбору поз, чтобы в свои годы выглядеть привлекательно.

Чехова ищет удачные позы, чтобы скрыть неидеальную фигуру. Она даже под одним из снимков написала, что жарит свои округлости. Видимо, она намекала не только на грудь внушительных размеров. На большинство фото телезвезда сидит, красиво «изгибается», даже раздевается или фотографирует отдельные части тела. На что только не идут звезды, чтобы заработать признание подписчиков и популярность в сети.



