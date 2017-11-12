Джигурда поведал о тяжелой судьбе любовника Волочковой

Артист признался, что знаком с избранником балерины.

Сейчас общественность активно обсуждает предстоящую свадьбу Анастасии Волочковой. Однако многие задаются вопросом, кто же избранник балерины, ведь она на протяжении всего времени скрывает его личность. Некоторое время назад о жизни Волочковой высказался Никита Джигурда, с которым они готовят новый проект. Помимо этого артист поведал о тяжелой судьбе любовника балерины, отметив, что он с ним знаком.

По словам Джигурды, любовником балерины является мужчина по имени Малик, «чеченец с тяжелой судьбой». Малик долгое время проживал в Европе. Актер сообщил, что возлюбленный Анастасии пережил смерть супруги, а после встречи с Волочковой, он ее всячески оберегает.