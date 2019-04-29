Любовник постарался? Возможная беременность Королевой не связана с Тарзаном

Это все обсуждается в сети, анализируя отношения супругов, а также рассматривая мужчин вокруг артистки.

В последнее время с каждым разом слухи вокруг Наташи Королевой и Тарзана все больше набирают обороты. В интернете пользователи обсуждают возможный развод звезд и предполагаемую беременность. Многие заметили, что артисты не публикуют совместных снимков, что создает впечатление, что они не живут вместе. Королева предпочитает появляться на публике с мамой, а Сергей Глушко или один, или с друзьями. Это все наталкивает на вывод, что между супругами что-то неладное. До этого в сети женщины-хейтеры заметили у Наташи Королевой округлившийся живот, который артистка прикрыла рюкзаком.

Сразу же было выдвинуто предположение, что исполнительница беременна, но кто станет отцом остается под вопросом. Подписчики знаменитостей выдвинули предположение, что положение певицы не связано с Тарзаном. Также пользователи проанализировали отношения супругов и пришли к выводу, что они живут не вместе, но не сообщают об этом обществу. Фанаты решили, что беременность Королевой – это любовник постарался. Дело в том, что возле артистки много мужчин, с которыми у нее могли быть романы.