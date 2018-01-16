«Где посуда для ребенка?» - Рудковскую заподозрили, что она не кормит сына по утрам

Продюсер Димы Билана боится, чтобы мальчик не набрал веса и не потерял из-за этого навыки фигуриста, считают фанаты.

Подписчики фигуристки и продюсера Яны Рудковской давно привыкли к ее рубрике в сети про завтраки. Почти каждое утро она размещает на своей странице фото своего завтрака. Фанаты заметили, что всегда на снимках запечатлена одна порция еды, хотя у Рудковской есть и дети, и супруг. На новом фото помимо утреннего приема пищи также был запечатлен сын фигуристки Саша.

Судя по кадру, мальчика в очередной раз не пригласили к завтраку. Дело в том, что на обеденном столе было накрыто только на одного человека. Именно поэтому поклонники заподозрили продюсера, что она не кормит сына по утрам. Также подписчики задавали вопросы, где посуда для ребенка, или в семье у Рудковской всегда едят по отдельности. Помимо этого, в комментариях звучал вопрос, что знаменитость боится, что мальчик не сможет выступать из-за того, что наберет в весе.