«Пилю! Режу! Выметаю!» Галкин отказался от садовника и сам взялся за пилу

Артист продемонстрировал, как работает на приусадебном участке.

Некоторое время назад юморист Максим Галкин похвастался перед поклонниками в сети видео, на котором показал, как работает на приусадебном участке, убирая сухие ветки. На публикации юморист рассказал, что всегда, когда есть свободное время, занимается хозяйством и лично ухаживает за садом, отказавшись от садовника. Помимо этого, Галкин с гордостью заявил, что и своих детей приучает к труду и не пугаться работы.

Также юморист говорит, что в данный момент он на хозяйстве: пилит, режет и выметает, прямо как настоящий дачник. Поклонники не смогли остаться в стороне и оставили много комментариев. Многие восхитились, что такой знаменитый человек не боится сам работать на участке.