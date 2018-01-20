«Пуговка» из «Папиных дочек» не будет продолжать актерскую карьеру

В сериал девочка попала совершенно случайно, просто возвращалась с тренировки и решила зайти на кастинг.

Екатерина Старшова, звезда сериала «Папины дочки», рассказала, как она попала на съемки. Произошло это совершенно случайно. Девочка в тот день возвращалась с тренировки и решила зайти на кастинг. Оказалось, что большинство малышек, которые стремились заполучить одну из главных ролей картины, не прошли, а Старшову взяли. При этом все сложилось успешно не только для «Пуговки», но и для самого сериала. Однако Старшова не могла знать, что даже в 17-летем возрасте все будут искать в ней ту девочку, которую знают с экранов.

Отметим, что лента, снятая давно не перестает преследовать Екатерину, хотя сама девушка не будет продолжать актерскую карьеру. По словам самой Старшовой, пока зрители будут забывать ее дебют в кино, она уже успела сдать экзамены и решила поступать в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Артистка устала твердить поклонникам «Папиных дочек», то она стала другой и не снимается больше. Однако Старшова не собирается полностью закрывать двери в кино, она хотела бы сняться в фильме, который сможет затмить дебютный выход в кино.