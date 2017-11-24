Собчак взяла интервью у скандального-известного режиссера Ларса фон Триера

Для этого бывший кандидат в президенты отправилась в Копенгаген, где в данный момент проживает уже завершивший свою карьеру режиссер. Он ответил на просьбу Ксении Собчак взять у него интервью и пригласил ее в свой дом.

По словам Ларса фон Триера, в данный момент он состоит в клубе анонимных алкоголиков. Из предыдущего клуба ему пришлось уйти, поскольку там слишком часто упоминали бога, а он человек не религиозный.

Исходя из видеоряда, можно сделать вывод, что датский кинорежиссер сильно сбавил в весе, отрастил бороду и ушел в отшельничество. Он покидает свою резиденцию за редким исключением и предпочитает не контактировать с людьми без надобности.

На вопрос о том, является ли Ларс приверженцем идеологии Адольфа Гитлера, он ответил, что в каждом из нас сидит Гитлер и история нам это показала. Главное в современном мире опираться на эту историю, помнить ее, не допуская ошибок прошлого. Так же по его словам весь мир пострадал от второй мировой, но не стоит забывать, что на территории бывшего СССР велись самые кровопролитные сражения и совершались самые страшные злодеяние нацистов.

Так же, по мнению Триера, в Европе в связи с ее попустительской политикой относительно мигрантов, начался «крен вправо», а в США при политике Трампа ситуация обстоит еще хуже и неизвестно чем это может закончиться.