Фанаты приписали Вере Брежневой третью беременность

На новом снимке внимательные поклонники увидели округлившийся живот артистки.

Многие знают, что Вера Брежнева не только популярная исполнительница, но и счастливая супруга и мать. Артистка всегда хвасталась стройной фигурой. Однако в последнее время она ее тщательно скрывает от общественности и поклонников. Недавно Брежнева заявила, что решила отказаться выступать на сцене в коротких платьях и юбках. По ее словам, в 37 лет – это недопустимо. На днях исполнительница все же нарушила свое заявление, опубликовав в сети снимок в коротком платье, где демонстрирует фанатам стройные ноги.

Для съемки Брежнева выбрала платье леопардовой расцветки, а дополнением образа стали черные массивные ботинки. Многие поклонники в комментариях отметили, что знаменитость как всегда выглядит отлично. Однако были и такие пользователи, которые приписали Вере Брежневой третью беременность. Некоторые стали поздравлять с будущим пополнением семьи. Сама же артистка решила проигнорировать предположения и поздравления.