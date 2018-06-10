Анфиса Чехова ответила на обвинения в полноте

Знаменитость снова стала объектом для критики в сети.

Анфиса Чехова является не только счастливой мамой и телеведущей, но и звездой Instagram. Как и все звезды она подвергается не только восхищению, но и критике. Чехова знаменита не только своим талантом, но и выдающими формами, которые привлекают внимание мужчин и заставляют завидовать женщин. Иногда пользователи обвиняют Анфису в полноте. В этот раз телеведущая опубликовала в сети короткое видео, на котором позирует перед камерой в платье-рубашке. После публикации ролика нашлись подписчики, которые посоветовали звезде срочно похудеть.

На такую критику Анфиса Чехова решила ответить, как смогла. Она написала: «Пойду повешусь». А после добавила, что пользователи ее уговорили и она пойдет поест пирога. Однако многие подписчики встали на защиту своей любимицы, и заявили, что телеведущая хорошо выглядит и очень нравится мужчинам.