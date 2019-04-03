Мадонна представила клип на песню Dark Ballet — Жанна д’Арк, балет и инквизиция

Мадонна представила клип на песню «Dark Ballet» — это пятый и финальный сингл артистки с ее будущего альбома «Madame X». По предварительным данным новая пластинка выйдет в середине июня этого года.

Клип начинается с цитаты Жанны Д'Арк о самопожертвовании. В ролике переплетается прошлое и настоящее, показываются судьбы темнокожих еретиков и подчеркивают жестокость служителей церкви. Сама певица появляется в клипе на несколько секунд. В кадре показано ее лицо крупным планом покрытое черной вуалью.

Мадонна — американский автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детский писатель. Она стала самой коммерчески успешной исполнительницей в истории поп-музыки по версии «Книги рекордов Гиннеса», а с конца 1980-х журналисты назвали Мадонну «королевой поп-музыки». Двадцать работ американки возглавляли главные сингловые чарты США или Великобритании, двенадцать альбомные. Ее композиции также установили несколько мировых рекордов музыкальных чартов.

Madame X — четырнадцатый студийный альбом. На обложке Мадонна-брюнетка изображена крупным планом, название альбома написано на губах с красной помадой, создавая ощущение, что рот зашит нитями; имя певицы нанесено между бровей, многие пользователи отметили её сходство в Фридой Кало. 18 мая 2019 года Мадонна выступила со своим супер-хитом «Like a Prayer» и новым синглом «Future» в Тель-Авиве (Израиль) во время финала конкурса песни «Евровидение-2019». По сообщениям СМИ, участие певицы эфире обошлось Европейскому вещательному союзу в 1 миллион долларов, за что заплатит израильско-канадский бизнесмен Сильван Адамс.