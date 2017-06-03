Анфиса Чехова праздновала День России в тире стрельбой из автомата

На своей странице в сети телеведущая показала, как провела День России.

Некоторое время назад в сети Анфиса Чехова похвасталась, как отпраздновала День России, который празднуется 12 июня. В праздновании знаменитости составила компанию телеведущая Наталья Руннер. Знаменитости для празднования отправились в тир пострелять с автомата. Таким образом Чехова с коллегой показали готовность встать на защиту страны, если будет такая необходимость. Все выстрелы, которые сделала Анфиса, попали в цель, но и те, которые не попали, не расстроили звезду.

Для мероприятия телеведущая остановила свой выбор на брючном костюме светло-голубого цвета, а на ноги обула кроссовки, чтобы было удобно. Поклонники по достоинству оценили умение Анфисы Чеховой держать в руках автомат. Многие отметили, что и сами были бы не против провести так день. Также писали, что таким красивым защитницам любой враг сдался бы без боя.