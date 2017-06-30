Стас Костюшкин рассказал о своем методе похудения

Исполнитель похвастался идеальной и спортивной фигурой.

Отечественный исполнитель Стас Костюшкин не только музыкант, он еще и серьезно занимается спортом. Каждый раз в сети артист публикует снимки своих тренировок, а также хвастается своим спортивным телом. Некоторое время назад Костюшкин рассказал о своем методе похудения, которые помогает за один раз сбросить примерно два килограмма. Артист опубликовал пост, в котором написал, что после каждого концерта сбрасывает 2,5 килограмма.

Публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен в своей квартире во время выхода из ванной. Для фото Костюшкин надел только шорты, продемонстрировав идеальный торс и кубики пресса. Поклонники в комментариях оставили много положительных отзывов о том, что певец всегда в прекрасной форме. Но они также заметили, что у артиста на лицо все признаки усталости. Подписчики посоветовали исполнителю после таких сбросов восстанавливаться, беречь здоровье и отдыхать.