Фильм «Джокер» получит рейтинг R

Тодд Филлипс, известный за работу над трилогией «Мальчишник в Вегасе» и сериалом «Области тьмы», в своем Instagram сообщил, что грядущая картина «Джокер» получит рейтинг R.

Филлипс, занимающий пост режиссера картины, вчера выложил в своем Instagram фото со съемок, которое подписал «Завершающие штрихи». Но больший ажиотаж вызвал ответ Тодда на один из комментариев к посту, в котором он подтвердил наличие у картины возрастного рейтинга R(18+). Этот факт вызвал бурю восторженных эмоций у фанатов, в нетерпении ожидающих премьеру. Режиссер в шутливой манере сообщил, что думал об очевидности такого возрастного рейтинга и удивился незнанию фанов.

«Джокер» фильм по вселенной DC, в котором зрителям представиться возможность увидеть историю Артура Флека, фокусника-неудачника из Готема, которому предстоит пройти путь от забитого комика, пытающегося всеми силами пробиться на большую сцену, до Джокера - грозы преступного мира и главного противника Бэтмена.

Главную роль в грядущей картине исполнит номинант на премию «Оскар» Хоакин Феникс. На съемочной площадке также замечены Зази Битц, Марк Мэрон, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой и Бретт Каллен.