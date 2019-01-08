Фронтмен Megadeth признался, что у него рак

Лидер группы, вокалист и гитарист Дейв Мастейн рассказал, что у него обнаружили рак горла.

Вокалист известной в США и во всем мире группы Megadeth рассказал, что его настигла опасная болезнь. Он раскрыл подробности постигшего его недуга, признавшись, что болен раком горла. Дейв сделал соответствующее заявление на официальном сайте коллектива, написав, что, конечно, этот диагноз представляет немалую опасность, но это его не остановит и он будет продолжать борьбу.

Также музыкант подчеркнул, что это не единственное испытание, что выпало на его долю. Стоит отметить, что Дейв Мастейн уже приступил к лечению, а прогноз врачей более чем обнадеживающий: около 90 % того, что музыкант сможет победить рак. Тем не менее, некоторые концерты в этом году отменены из-за необходимости Мастейна плотно заняться своим здоровьем.

Сам Дейв настроен весьма оптимистично и хочет как можно скорее вернуться в строй и продолжить давать концерты. Примечательно, что он и его группа Megadeth не собирается прекращать работу над новым альбомом, несмотря на отмену некоторых запланированных выступлений.