Анна Семенович настаивает, что нужно полюбить себя

Артистка увлекается психологией и вопросами самопознания, поэтому часто в сети дает советы фанатам.

Некоторое время назад знаменитость Анна Семенович опубликовала в сети пост, в котором настаивает, что нужно полюбить себя и призывает к этому поклонников. Для того, чтоб ее умное высказывание с терминами читалось намного легче, артистка сопроводила публикацию очередным откровенным снимком. На фото исполнительница запечатлена возле окна в одной только рубашке, которая подчеркивает округлые формы Семенович, а также открывает вид на стройные ноги.

В своей публикации артистка написала, что в жизни может быть много приключений, путешествий, влюбленностей, но человек у себя один. Именно потому что по жизни человек идет только с собой, а все остальные рядом, необходимо полюбить себя. Данным высказыванием Анне Семенович удалось «достучаться» до многих пользователей. Также в комментариях фанаты восхищаются не только красотой певицы, но и ее мудрыми словами.