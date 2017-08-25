Фанаты заподозрили Little Big в записи хита с Моргенштерном

Артисты вместе засветились в отеле и на яхте в Санкт-Петербурге.

Рэпер Моргенштерн и группа Little Big отправились в совместное путешествие по Санкт-Петербургу 14 июня. В Instagram Алишер опубликовал ролик, на котором лежит в номере под капельницей и пьёт коктейль, а рядом с ним находятся Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Позже солисты Little Big опубликовали несколько Stories с развлечениями на Неве и даже показали разведение моста, за которым артисты наблюдали вместе. После они продолжили развлекаться внутри яхты с алкоголем и едой, веселились и душевно общались.

Скрины из Instagram @littlebigband, @morgen_shtern

Фанаты уверены, что музыканты неспроста вместе оказались на яхте в Санкт-Петербурге и заподозрили Little Big в записи совместного хита с Моргенштерном. Соответствующие выводы фанаты сделали под новым фото Ильи Прусикина на яхте. Сами артисты никак не комментируют встречу и о сотрудничестве умалчивают. Будет ли совместных хит и когда он выйдет, пока неизвестно.

Комментарии из Instagram @littlebigband

Напомним, в 2018 году Алишер Моргенштерн снялся в клипе «Skibidi». Ролик собрал 424 млн просмотров на YouTube и стал визитной карточкой Little Big.