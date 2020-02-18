Димаш Кудайбергенов опубликовал фото со студии

Как только строгая изоляция закончилась, певец намекнул на запись новой песни.

Вместе с постепенным смягчением режима самоизоляции, за работу начали браться и звезды шоу-бизнеса. Так, Димаш Кудайбергенов опубликовал в Instagram фото со студии. Запись может говорить о готовящемся новом проекте от певца, где он вновь напомнит о своем таланте и порадует заждавшихся фанатов новой песней. Неопределенность Димаша по поводу того, под чьим крылом и куда ему двигаться, прервалась из-за пандемии. О том, под чьим теперь покровительством он продолжает свою деятельность, Димаш не распространяется.

Теперь же, как только строгая изоляция закончилась, певец с новыми силами взялся за работу. Детали Кудайбергенов не рассказал, но ясно одно — отдых пошел на пользу звезде.

Фото из Instagram: @kudaibergenov.dimash

Ранее сообщалось, что молодой певец уходит от Игоря Крутого и попытается построить карьеру в Китае, где он уже успел покорить публику и принять участие в конкурсе голосов. Но, результатов это не принесло, и Димаш все же не прервал свою связь с российской эстрадой.