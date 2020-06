Пухляш из Little Big повторил образ балерины из номера Билана на «Евровидении»

Красилов опубликовал фото в Instagram в балетной пачке и боди.

Фото Дмитрия Красилова, Instagram @dimakrasilove

Танцор Дмитрий Красилов продолжает удивлять фанатов смелыми перевоплощениями. Сегодня днем, 28 июня, пухляш из Little Big повторил образ выпрыгивающей из рояля балерины в номере Димы Билана на «Евровидении». В Instagram он опубликовал фото, на котором позирует в белом боди, голубой пачке и кедах.

Конкурс проходил в 2006 году, песня российского представителя «Never Let You Go» заняла второе место. Но экс-звезду «Танцев» больше заинтересовал не успех певца, а судьба балерины, грациозно вылезшей из рояля и разнообразившей норме. «А вы знаете, что случилось с той балериной, которая в 2006-м году на „Евровидении“ у Билана из рояля вылезала? Вот и я не знаю, а как вам косплей? „Балерун“!», — подписал Красилов фото. Поклонников позабавило перевоплощение Дмитрия.



Пухляш в образе балерины, фото из Instagram @dimakrasilove; скрин с выступления Димы Билана на «Евровидении»

«Ты прекрасен», «Теперь балерине рояль нужен побольше», «Дмитрий, эта пачка вас полнит!», «Косплей один в один. Не хватает рояля, Плющенко и Билана», «Лучшая балерина, которую я видел», — оставили фанаты восторженные отзывы под постом.