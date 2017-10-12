Ксения Собчак записала музыкальную оду своему новому носу

В песне хронометражём чуть больше двух минут преобладала нецензурная брань, а исполнение оказалось преувеличенно фальшивым.

Собчак сочинила оду своему носу и положила стихи на музыку из "Нотр-Дам де Пари". Источники: ukraine.undelete.news, twitter.com

Журналистка и блогер Ксения Собчак продолжает эпатировать своих подписчиков. 4 июля она выложила в Instagram музыкальную оду своему новому носу. Как ранее заявляла Ксения, обонятельный орган она сломала во время падения. При этом пользователи Сети утверждали, что Собчак сделала операцию, которая оказалась не слишком удачной.

В соцсети теледива опубликовала двухминутный видеоролик, в котором свой текст наложила на музыку знаменитой арии Квазимодо из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В песне преимущественно звучала нецензурная брань. Ксения преувеличенно фальшивила при исполнении и рассказывала о событиях, которые случились с ней в последние дни. Не обошла телеведущая вниманием и инцидентов с избиением в монастыре и скандал с рекламой косметического бренда, и съемки вместе с певцом Тимати. Однако после каждой строчки рефреном звучало слово «нос», якобы первопричина всех ее несчастий.

пользователи поспорили о художественной ценности нового хита Ксении Собчак. Источник: instagram.com, @xenia_sobchak

Пользователи одобрили такую самоиронию Ксении, только посетовали, что слушать песню людям с мало-мальски музыкальным слухом было тяжело. Отдельные фолловеры все же поругали Собчак за увлечение нецензурной бранью.

«Если бы без мата, то был бы приколдос. А так пошлость», - заявили они в комментариях.