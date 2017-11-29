Наргиз Закирова назвала США «больной» страной

Певица переживает за детей и внуков, которые живут в охваченном беспорядками государстве.

Наргиз Закирова, фото из Instagram @nargizzakirova_official

Певица Наргиз Закирова впервые прокомментировала 2-месячные беспорядки в США. В честь Дня независимости, 5 июля артистка посвятила в Instagram пост своей второй Родине. Текст наполнен тревогой и сожалением. Наргиз назвала США «больной» страной, что связано с массовыми акциями протеста.

Артистка переживает за своих родителей, детей и внуков, которые много лет живут в Америке и сейчас пребывают в зоне конфликта. Она надеется, что идеалы, ныне преследующие эту свободную страну, скоро исчезнут. Певица верит, что данный период конфликтов войдёт в историю государства как время, когда угнетенные отстаивали свои права и были услышаны властями.

Закирова призналась: ей тяжело осознавать нынешнее положение Америки. Она бы хотела пожелать гражданам счастливого Дня независимости, но стране нечем гордиться. Наргиз пожелала США скорейшего «выздоровления» и возвращения к мирной жизни.

Она добавила, что всё еще испытывает любовь и трепет к своей второй Родине, и подписала: «Навеки твоя, НЗ».

Наргиз впервые прокомментировала беспорядки в США, скрин поста из Instagram @nargizzakirova_official

Семья Наргиз переехала в США на ПМЖ в 1995 году. В интервью «Kp.ru» в 2014 году певица призналась, что считает Америку своим домом и сожалеет, что родилась не в той стране (СССР).