Дакота рассказала о конфликте с Рудковской из-за сумок «LV»

Продюсер грубо запретила певице участвовать в розыгрыше бренда.

Рита Дакота, фото из Instagram @ritadakota, Яна Рудковская, фото из Instagram @rudkovskayaofficial

Певица Рита Дакота рассказала о неудачном опыте участия в розыгрыше сумок от Louis Vuitton и конфликте с Яной Рудковской из-за её «статуса». Соответствующий пост появился в Instagram звезды 11 июля.

Рита пояснила, что ей пришлось удалить пост с розыгрышем по «настоятельной просьбе» директора Димы Билана, смешанной с оскорблениями и унижениями. По словам Дакоты, она пополнила блогерский круг по приглашению подруги. После публикации фото среди брендовых сумок сначала к ней обратился организатор Иван. Он пояснил, что в конкурсе могут участвовать лишь клиенты, делающие бренду 1 млн евро оборота в год и попросил отказаться от розыгрыша.

Через 5 минут после диалога ей якобы позвонила Яна Рудковская и «ледяным металлическим голосом», назвав себя организатором конкурса от «LV», заявила, что не хочет видеть в нем Дакоту. Продюсер пояснила, что Рита выглядит «дешмански» и своим участием «снижает градус компании», написала певица. Себе Рудковская неоднократно приписала VIP-статус, который, по её мнению, соответствует уровню бренда.

Дакота призналась, что после телефонного разговора с женой Плющенко разрыдалась от потока оскорблений и обиды. Она не понимает, почему именно её заставили отказаться от участия, принизили и чем певица отличается от других участниц.

Пост Дакоты о конфликте с Рудковской, фото из Instagram @ritadakota

Фанаты поддержали Дакоту и призвали её игнорировать необоснованную критику Рудковской.