Глава московского ДЭПИР заявил, что столичный экспорт значительно растет в высокотехнологичных областях

За период январь-сентябрь с начала минувшего года экспорт столицы РФ в области научных исследований и разработок прибавил 49,8%. Такой информацией с РИА Новости 18 января поделился лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов. Он также подчеркнул, что увеличился и экспорт в области IT (на 15,5%).

Управленец заявил, что столица выступает в качестве ведущего отечественного центра по тестированию и внедрению передовых решений. Она также — лидер Российской Федерации по реализации крупных проектов на основе таких современных технологий.

По словам Владимира Ефимова, у Москвы есть все необходимое, чтобы развиваться и дальше. Это и кадры с инфраструктурой, и опыт внедрения современных технологий вкупе с поддержкой со стороны местных властей.

Лидер ДЭПИР также напомнил, что в российской столице реализуются проекты, основанные на передовых решениях. Одним из наиболее масштабных из них является проект «Мои документы».