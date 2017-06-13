Иванка Трамп и ее муж увеличили свое состояние на несколько десятков миллионов за год

Дочь американского президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, который занимает в Белом доме пост старшего советника президента, за прошедший год сумели серьезно нарастить семейные активы. По данным американской The Wall Street Jornal, стоимость активов четы сейчас составляет от 229 до 786 миллионов долларов. Это на несколько десятков миллионов больше, чем годом ранее.

Издание сообщает, что суммарное состояние семьи президентской дочери может оказаться еще больше, ведь в этом году Иванка передала трастовому фонду свой бренд по выпуску одежды и аксессуаров, а его реальная стоимость может быть выше 50 миллионов долларов.

Кроме того, газета заявила о принадлежности именитой чете «целого массива» офисных зданий и квартир на территории США. Также известно, что дочь президента имеет в Китае 36 зарегистрированных торговых марок, а еще 25 заявок сейчас рассматривают власти КНР.

Напомним, Иванка Трамп работает в Белом доме как неофициальный советник. И хотя числится госслужащей, зарплату на этой должности она не получает. Она известна не только как активный участник предвыборной кампании отца, но и как один из топ-менеджеров его корпорации Trump Organization. Кроме того, она занималась выпуском ювелирных украшений, обуви, одежды и других товаров.