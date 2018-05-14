В Госдуму внесли законопроекты о двух новых «российских офшорах»

В Госдуму внесен пакет законопроектов, которыми регламентируется создание и работа двух новых специальных административных районов в Приморье и Калининградской области. Авторы проектов считают, что они должны стать достойной альтернативой для зарубежных офшоров, тем более во время усиленного санкционного давления на экономику России.

«Российские офшоры» планируется открыть на двух островах: Русском (Приморский край) и Октябрьском (Калининградская область). Авторы законопроектов считают, что предложенные для работы в них условия не только помогут развитию самих территорий САР, но и вернет, хотя бы частично, российский бизнес, работающий сейчас на Кипре или Виргинских островах.

Как и ранее, в САР предполагается создать управляющие компании, которые будут заключать соглашения с участниками. Зарегистрировать компанию в админрайоне можно будет за 1 день, кроме того, юридические лица получат особый статус международной компании. Законопроекты также определяют порядок и размеры льготного налогообложения участников, который предполагается сохранять 10 лет. Кроме того, компании смогут принимать на работу иностранцев по упрощенному порядку. Предполагается и ряд других новшеств.

Эксперты считают, что реализация этих законов не даст значительного экономического эффекта внутри страны, ведь резиденты будут платить в бюджет только НДФЛ по льготной ставке в 13%. В то же время САР станут площадками, через которые компании смогут спокойно работать на внешних рынках. Кроме того, эксперты предупреждают, что бизнес из других регионов страны может «потянуться» в новые САР, в таком случае могут серьезно пострадать региональные бюджеты.