В Москве пройдет презентация инвестиционного потенциала Республики Казахстан

Расположенный в Москве отель «Метрополь» 18 числа примет на своей площадке презентацию инвестиционного потенциала Республики Казахстан. Мероприятие состоится в рамках торгово-экономической миссии в Москву. Членами официальной делегации выступят представители органов исполнительной власти Республики Казахстан, АО «KazakhExport», торгового представительства Республики Казахстан в РФ, ряд представителей тамошнего предпринимательского сообщества. Об этом пишет официальный сайт МТПП.

Мероприятие начнется кофе-брейком, после чего с речью выступит президент Союза МТПП Владимир Платонов. После этого пройдет презентация компаний ТОО «ДЕП» и КГ «Энерготехмонтаж».

Уточняется, что по окончании официальной части мероприятия почти три часа будут проходить B2B-переговоры бизнесменов Москвы и Республики Казахстан. МТПП в настоящее время формирует списки участников встречи из числа предпринимателей Московского региона.