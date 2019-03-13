Китай сделал ответный ход в экономическом противостоянии с США

В КНР обнародовали новую стратегию стимулирования национальной экономики. Реализация новых мер проходит в контексте угроз США об очередном повышении пошлин на производимые в Китае товары. Повышение может составить до 25%.

В США подтвердили свои планы по повышению пошлин. Президент Дональд Трамп пообещал в Twitter, что уже на этой неделе пошлины на отдельные виды товаров производства Китая будут увеличены с 10 до 25%. В этот список также включены товары, которые ранее не облагались пошлинами. В КНР решили ответить снижением налоговой нагрузки и процентов по кредитам для местных производителей, стимулированием покупательской способности населения. Планируется, что будут снижены цены на ряд автомобилей и бытовую технику. Пекин также снимает часть ограничений на продажу объектов недвижимости в китайских регионах, а иностранным инвесторам открывает новые преференции.

Торговое противостояние между США и Китаем – одно из главных событий на международной экономической арене. Две глобальные экономики вступили в войну в 2017 году. Причиной послужила позиция Дональда Трампа, который ещё в ходе своей избирательной кампании подвергал резкой критике торговую политику США в отношении КНР.