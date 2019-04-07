Польша перейдет на евро только когда сравняется с Германией в темпах роста экономики, возможно

Адам Глапинський, глава Банка Польши, заявил, что при его руководстве этим учреждением, Польша не перейдет на евро. Для этого нет политических и экономических оснований, наоборот, действия по интеграции Польши в единое валютное пространство Европы приведут к подрыву польской экономики.

Продолжающаяся уже много лет дискуссия о вступлении Польши в еврозону (переходе на евро), перед очередными выборами в Европарламент вновь активизировалась. Варшава, давно являясь членом Европейского союза, от своей национальной валюты не отказывается, находя для этого каждый раз новые причины и оправдания.

Глапинський уверен, переход на евро сделает невозможной самостоятельную денежно-кредитную политику, чем нанесет огромный ущерб государству. Кроме того, для вывода из обращения злотого и перехода на евро, потребуются огромные затраты, а Польша к таким финансовым тратам не готова. По мнению Глапинського, процесс перехода на евро чреват серьезными рисками не только для бедных стран юга Европы, но и для стран с более развитой экономикой.

Польша, вместе с другими странами бывшего социалистического лагеря, вступила в Евросоюз в 2004 году, однако так и не приняла ни европейскую политику, ни валюту. Польша не одна в своей принципиальной позиции, точно такую же политику ведут Венгрия и Чехия.

Во время мирового финансового кризиса ни одна из стран Евросоюза не показа рост экономики, кроме Польши, что придает ей уверенность в выбранном курсе экономического развития.