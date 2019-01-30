В КНР, США, Великобританию и Японию значительно вырос объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы

Как сообщила вице-мэр Москвы Н.Сергунина, Великобритания, Беларусь, США и Казахстан за период январь-март этого года стали самыми крупными импортерами товаров из мегаполиса. Объем несырьевого неэнергетического экспорта российской столицы за отчетный период составил 5,1 млрд. USD (15,8% от показателя всей страны). При этом в сравнении с показателями аналогичного периода давности минувшего года, наибольший рост объема импорта таких товаров был зафиксирован у Китая (+131,3%).

В настоящее время Москва является абсолютным лидером среди субъектов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В городе экспортерам предоставляются субсидии, льготы, действуют программы для их поддержки. В частности, речь идет о программе «Сделано в Москве», которая предусматривает финансирование до 100% затрат на участие предприятий мегаполиса в самых престижных отраслевых выставках мира. Такая поддержка была получена уже более 500 компаниями столицы РФ.







