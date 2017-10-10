Власти Севастополя хотят поднять цены на газ и электричество с 1 января

К таким мерам правительство прибегнет, если позволит экономическая обстановка в регионе, заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

В Севастополе с 1 января 2021 года могут вырасти цены на газ и электричество. Фото: pxhere.com, pexels.com.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ» сообщил о намерении властей увеличить тарифы на часть услуг ЖКХ с 1 января 2021 года. Об этом пишет издание «Примечание.ру».

В частности, власти хотят поднять цены на газ и электричество. Как заявил Развожаев, в целом эти услуги должны подорожать на 30-50 рублей для одного домохозяйства города.

Также, по словам врио губернатора, сейчас тарифы ЖКХ в Севастополе низкие и заметно отличаются от тарифов в других регионах страны. Разницу между действующими ценами на коммунальные услуги и их реальной стоимостью в настоящее время власти компенсируют средствами из федерального бюджета.

Между Севастополем и Министерством финансов России действует соглашение, согласно которому рост цен на услуги ЖКХ до экономически приемлемых уровней в городе должен осуществляться в течение длительного времени. Чтобы переход людей к новым тарифам был плавным и комфортным, как пишут «Примечания.ру». Поэтому власти надеются поднять цены на часть коммунальных услуг хотя бы с 1 января 2021 года, чтобы избежать более резкого роста цен в дальнейшем.

Однако, если экономическая обстановка в регионе всё же не позволит прибегнуть к этим мерам, то следующее повышение тарифов будет перенесено ещё на полгода - на июль 2021 года.

Цены на газ, электроэнергию и ТКО должны были увеличиться в Севастополе ещё 1 июля 2020 года, но сложная экономическая ситуация привела к отмене этого решения.