"ВКонтакте" теперь сыпятся конфети при написании текста "с новым годом"

В социальной сети «ВКонтакте» появилась по-настоящему новогодняя фича. Пользователю достаточно написать фразы «с новым годом» или «с наступающим» и текст выделится в красный цвет, а при наведении курсора будут сыпаться конфети.

Данное нововведение понравилось многим пользователям «ВКонтакте». Некоторые подчеркнули, что разработчики просто не могут придумать что-либо оригинальное, поэтому и используют свои старые идеи под стиль Нового года. Так, раньше была подобная фича с собакой.

Пользователи акцентировали внимание на том, что буквально 28 декабря были добавлены новогодние подарки, которые выпадали по принципу кейсов в компьютерных играх. Однако, из-за ошибки программистов, выпадал исключительно один подарок. Сейчас же пользователи жалуются, что в момент вылета конфети браузер начинает сильно зависать, что раздражает пользователей.