Японские блогеры слили в сеть данные о новых моделях iPhone

Благодаря источникам японского блога Macotokara, пользователи получили первое представление о новых смартфонах, которые компания Apple планирует выпустить на рынок в этом году.

Стало известно, что два гаджета выйдут на базе iPhone X. Различаться они будут сразу по нескольким характеристикам. В одной из моделей при сохранении общих размеров трубки как iPhone 8Plus будет установлен дисплей с диагональю 6,5 дюймов. Кроме того, в этой модели усовершенствуют основную камеру, за счет чего несколько толще, на 0,2 миллиметра, станет корпус. Другая модификация iPhone X сохранит оригинальные размеры, но получит более широкую линзу камеры с увеличенными сенсорами.

Ожидается также выход бюджетного варианта iPhone с LCD-экраном диагональю ровно 6 дюймов, а также с одной камерой – только на задней панели.

Кроме того, компания собирается порадовать пользователей расширением функционала смартфонов. Сообщается, что после обновления операционной системы до iOS 12 собственники iPhone получат возможность пользоваться системой распознавания лиц Face ID, когда смартфон расположен горизонтально (сейчас это возможно только в вертикальном положении гаджета).

Напомним, ранее Apple заявила о скором выходе iOS 13. Новая операционная система должна превратить «яблочные» планшеты в упрощенную версию компьютеров семейства Мас за счет расширения их функций.