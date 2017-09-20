Стремительно теряющий аудиторию Twitter продолжает вести борьбу со спамом

Сначала администрация ресурса усложнила процесс регистрации, чтобы избежать появления новых фейковых аккаунтов. Теперь соцсеть продолжает бороться со спамом с помощью блокировок.

Во время кампании по борьбе со спамом социальная сеть Twitter лишилась около 3 миллионов активных пользователей. Аудитория уходит с ресурса из-за обилия ботов и фейковых аккаунтов, которые рассылают рекламу и просто мешали юзерам вести собственные аккаунты. Несмотря на трудности, компания заработала 100 миллионов долларов. Социальная сеть значительно уступает по прибыли Instagram или Facebook, а убытки стремительно увеличиваются.

Представители соцсети заявили, что борьба со спамом будет продолжаться. Разработчики нацелены на создание алгоритмов, препятствующих появлению ботов для отправки сообщений. Такие действия повлекут за особой снижение активности. Инвесторы беспокоятся, что ужесточённые правила приведут к потере пользователей и компания лишится прибыли. Однако представители Twitter уверяют, что активных аккаунтов станет больше благодаря исчезновению спама.