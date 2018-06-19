Продукция Apple может еще больше вырасти в цене из-за неопределенных отношений с Китаем

В результате торгового конфликта, начатого Соединенными Штатами Америки, Apple вынуждена поднимать цены на свою продукцию. Кроме Apple «торговая война» с Китаем затрагивает такие крупнейшие компании, как Boeing, Tesla и Ford.

В начале июля этого года стало известно, что Китай и США подняли свои «взаимные» ввозные пошлины на 25 %. Дополнительные пошлины товаров в США затронули около 820 позиций, товаров в Китай - чуть больше 540. В списки, помимо прочих позиций, вошла некоторая продукция Apple.

Сообщается, что пошлины не затронут основную продукцию - компьютеры и смартфоны. Но угрожают более мелкой и, соответственно, более частовыпускаемой продукции - наушникам, колонкам и смарт-часам Apple Watch. Тем не менее, не исключается общий подъем цен, включая Mac и iPhone, в целях компенсации издержек компаний-производителей.

Трамп отмечает, что благодаря такой политике Apple начнет тратить деньги «с умом». Под этим определением президент подразумевает, что компания вернет часть своих денег, хранящихся за рубежом, в экономику США.

Уже сейчас известно, что новый iPhone 9 не будет бюджетной моделью, как заявлялось ранее. Новая модель смартфона планируется к выходу в сентябре 2018 года. Ориентировочная стоимость в Америке - от 650 долларов. Соответственно, в России, с учетом всех пошлин и налогов, эксперты прогнозируют цену не менее 50 тыс. руб.