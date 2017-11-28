Производство iPhone остановлено вирусом

Атака хакеров парализовала работу нескольких тайваньских заводов, занимающихся производством смартфонов Apple.

Атака на предприятия была проведена 3 августа, одним из разновидностей вирусов Wanna Cry.

Сообщается, что данные предприятия занимаются производством чипсетов для нового iPhone. Вирус быстро распространился из-за системной ошибки при установке нового программного обеспечения.

Руководство заводов уверяет, что целостность электронных данных нарушена не была. Утечка конфиденциальных данных так же не произошла. Тем не менее, работа производства была приостановлена на три дня, что в дальнейшем может сказаться на сроках поставки деталей и, следовательно, на дате презентации нового смартфона.

Генеральный директор компании, Си Си Вей, уверяет, что такой случай произошел на заводах впервые. Сейчас, по его словам, автоматическая система идентификации вирусов была заменена, и подобных инцидентов больше не произойдет.

Аналитики назвали предположительную дату презентации новых моделей смартфонов Apple. По традиции, это произойдет осенью. Последние несколько лет компания представляла новинки своих смартфонов в первой половине сентября, в среду или вторник. Таким образом, аналитики прогнозируют презентацию iPhone 9 на 12 сентября 2018 года.