Из App Store удалили приложение Avito

В связи с обновлением App Store Review Guideline во вторник, 12 февраля стало недоступно для скачивания популярное приложение Avito, с помощью которого можно размещать различные объявления. При этом уже существующие приложения на устройствах продолжают работать.

App Store Review Guideline могло вывести из строя программу из-за новых требований, адаптацией к которым сейчас занимается Avito, как рассказали в пресс-службе компании. Также сообщили, что наверняка не известно кто именно удалил приложение из магазина: администрация App Store или же компания Apple.

Avito обещают, что в скором времени приложение снова станет доступным.

Напомним, что ранее компания Apple удалила некоторые приложения, которые обвинялись в слежке за пользователями устройств с целью продвижения, рекламы и устранения неполадок.