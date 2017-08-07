Представлен тонкий планшет Samsung Galaxy Tab S5e

Для того, чтобы примерно определить ценовую категорию новой модели сравним ее с премиальной Tab S4, стоимость которой начинается от 649 долларов.

Самое интересное, что наиболее дешевый Tab S5e оснащен точно таким же 10,5-дюймовым монитором Super AMOLED (2560х1600), а также динамиками в количестве четырех штук, поддерживающими объемный звук. В кнопку включения питания вмонтирован сканер для снятия отпечатков пальцев.

Внутреннее устройство планшета спрятано под металлический корпус, имеющий толщину 5,5 мм. Общий вес планшета составляет 400 граммов. Еще одним преимуществом Tab S5e является операционная система Android 9 Pie с последним усовершенствованным интерфейсом One UI, приспособленным для управления им при помощи одной руки, что более удобно.

Тем не менее содержимое Tab S5e немного проще, нежели у Tab S4. Последняя модель укомплектована 8-ядерным чипом Snapdragon 670 более низкой производительности, а также батареей емкостью меньше, чем у предыдущей модели на 260 мАч, однако, 7040 мАч должно хватить на 14,5 часов работы в автономном режиме.

Заряжать аппарат нужно через порт UB Type-C. Вход для аудио у него отсутствует, но в коробке пользователь найдет переходник для подключения наушников. Объем внутренней памяти составляет 128 либо 64 ГБ, а оперативной - 4/6 гигабайт. Устройство может поддерживать microSD-карты вместимостью до 512 ГБ. Если есть желание сделать из планшета замену настольному компьютеру, то можно дополнительно купить док-станцию Samsung DeX и клавиатуру.