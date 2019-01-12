Смартфон Oppo Realme 3 может официально выйти в марте 2019 года

Смартфон Oppo Realme 3 может официально дебютировать на рынке в марте 2019 года, о чем сообщают инсайдеры. Рынок Индии первым примет новинку по цене около 15,9 рупий.



На своей странице в сети Twitter сотрудники компании Oppo разместил новости о выходе смартфона Realme 3 на рынке Индии, а также тизерное фото. Смартфон станет преемником Realme 2, который был презентован в сентябре 2018 года, а его продажи уже составили более двух миллионов единиц. Благодаря выгодной цене на свои смартфоны бренд Oppo стал особенно популярным на рынке Индии, поэтому экспертыожидают, что Realme 3 станет доступной для покупки именно в этой стране.

К настоящему времени развернутые технические особенности гаджета остаются неизвестными, но эксперты предполагают, что новинка сможет похвастаться двухъядерным процессором, а в качестве ОЗУ будет доступно 4 ГБ. Размеры экрана устройства могут составить 6,3 дюйма. Основная камера ожидается двойной с модулями на 16+5 Мп, а емкость батареи составит 4000 мАч.