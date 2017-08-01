Apple совместно с Goldman Sachs выпустит собственные кредитные карты

Корпорация Apple совместно с банком Goldman Sachs выпустит собственные кредитные карты. В течение нескольких недель начнется ихтестирование.



Отмечается, что новые кредитные карты будут функционировать совместно с Apple Wallet на iPhone и позволят пользователям управлять своими денежными средствами. При этом карта будет выпускаться платежной системой MasterCard и ее держатели смогут получать кэшбек с покупок в размере 2%, который может быть увеличен при покупке устройств и услуг от компании Apple.

Запуск новой финансовой услуги намечен на этот год после тестирования карт сотрудниками компании Apple.