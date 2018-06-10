В мобильной версии «Одноклассников» появилась новая тема оформления

В мобильной версии«Одноклассников» появилось новое оформление.

Теперь в социальной сети доступна темная тема. Включить ночное оформление уже можно на Android, вскоре новая тема появится и на iOS.

Оформление «Ночной режим» удобно использовать в помещениях без освещения и в темное время суток, чтобы защитить зрение, уточняет пресс-служба «Одноклассников». Чтобы переключиться на новое оформление, нужно зайти в настройки своего профиля в социальной сети.

Ранее в феврале «Одноклассники» запустили онлайн-чат со службой поддержки, которым могут воспользоваться неавторизованные пользователи.