Sony представила смартфоны Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus

На выставку в Барселону приехала и компания Sony которая провела презентацию нескольких смартфонов, в числе которых и Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Новинки относятся к среднему классу и получили 6,0 и 6,5-дюймовые экраны с разрешением 1080 x 2520 точек.

Оба смартфона имеют стекло Corning Gorilla Glass 5, которое защищает экраны. Смартфон Xperia 10 оснащен процессором Snapdragon 630 и будет доступен в версии с памятью 3/64 ГБ, а старшая модификация имеет чип Snapdragon 636 и 4 ГБ ОЗУ.

Основные камеры в аппаратах имеют по два модуля – 13 и 5 Мп для младшей версии и 13 и 8 Мп для старшей, а фото камера для селфи у обоих имеют разрешение 8 Мп.

Работают новинки под управлением ОС Android 9 Pie. Стоимость Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus составляет 350 и 430 долларов, а в продажу они поступят в следующем месяце.