Астронавт из ОАЭ полетит в космос на кресле российского производства

Космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов будет первым в своей стране, посетившим околоземную орбиту. Хазза аль-Мансури в эти дни завершает подготовку к полёту. Специалисты аэрокосмической отрасли РФ изготовили астронавту уникальное кресло для космического путешествия.

По словам специалистов НПП «Звезда», процесс изготовления космического транспортного кресла очень трудоёмкий и длится долгое время. В ходе начального этапа работы над прототипом тщательно измеряется тело космонавта по различным параметрам. Далее идёт скрупулёзный производственный процесс шлифования сотен мелочей, играющих серьёзную роль в ходе космического путешествия. Так, каждый член экипажа получает своё уникальное пилотное кресло, позволяющее комфортно переносить перегрузки. Подобные кресла также изготавливаются для дублёров главного экипажа космонавтов.

Сотрудники НПП «Звезда» отмечают, что кресло первому арабскому космонавту уже готово. Но впереди ещё ожидаются испытательные работы, которые планируют завершить в июле. Старт Хаззы аль-Мансури к МКС запланирован в конце сентября. Этот полёт станет частью миссии МС-15 и продолжится чуть более недели.