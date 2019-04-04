OnePlus презентовал новые беспроводные наушники Bullets Wireless 2

Кроме новых смартфонов производитель также обновил и линейку аксессуаров.

Компания OnePlus помимо нового смартфона OnePlus 7 Pro обновили выпуск аксессуаров, в особенности беспроводные наушники. На рынке продаж появились наушники Bullets Wireless 2, которые с помощью тройного драйвера улучшают средние и высокие частоты. Помимо этого, произошли такие изменения – добавление Bluetooth 5.0, AptX HD, а также 10-минутная зарядка, которая дает возможность 10 часов прослушивать записи.

Если беспроводные наушники данной версии зарядить полностью, то можно слушать музыку на протяжении 14 часов. Эта особенность делает гарнируту одной из лучших среди остальных наушников. Соединение аксессуара со смартфонов происходит намного быстрее. Отметим, что стоимость наушников OnePlus Bullets Wireless 2 составит 99 долларов (6,5 тысяч рублей). В продаже данный аксессуар появится уже 21 мая.