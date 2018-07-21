Google презентовала новое поколение Google Glass на OC Android

Новая разработка очков стала называться Glass Enterprise Edition 2.

Мировой бренд Google презентовал новое поколение очков Google Glass, чем удивил многих пользователей. Новая версия гаджета, получившего название Glass Enterprise Edition 2, теперь будет работать на основе OC Android. Данное обстоятельство позволит содателям намного упростить произвоство приложений для таких «умных» очков. Внешний вид новинки ничем не отличается от предыдущей версии.

Однако есть и различия, но только внутренние. Дело в том, что новое устройство оснастили процессором Snapdragon XR1, созданный специально для работы с расширенной реальностью, а также для сотрудничества с искусственным интеллектом. Разработчики говорят, что очки Glass Enterprise Edition 2 предназначены для корпоративных клиентов, а обычным пользователем пока устройство не будут предлагать. Стоимость такого гаджета составит 999 долларов.