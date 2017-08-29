Компания Apple может презентовать умные очки на следующей неделе

Речь идет о мероприятии Apple Worldwide Developers Conference.

Популярный и проверенный инсайдер опубликовал в соцсети Twitter пост о предстоящей презентации компании-производителе Apple. Речь идет о презентации Apple Worldwide Developers Conference, которое состоится в Сан-Хосе в Калифорнии с 3 июня. Кроме обновлено модели брендовой операционной системе iOS, разработчик может презентовать аппаратную новинку. Инсайдер с уверенностью говорит, что у компании уже готов макет умных очков дополненной реальности, которую многие пользователи ждут с нетерпением. Вероятно, новинка получит название iGlasses.

Вероятно, что новинку продемонстрируют общественности на следующей неделе, хотя это не говорит о том, что окончательная версия гаджета появится в продаже в нынешнем году. До этого ходили разговоры, что данная новинка от Apple на рынке появятся не раньше 2020 года. Отметим, что на фоне упадка продаж на гаджеты iPhone разработчикам следует искать новые решения, чтобы акции бренда не стали стремительно падать.