Смартфоны Xiaomi с OLED-экранам обзаведутся цветным режимом Always On Display

Некоторое время назад стало известно, что все смартфоны компании Xiaomi, у которых есть OLED-экраны, обзаведутся цветным режимом Always On Display. Отметим, что сейчас OC MUIU, работающий на основе Android 9 Pie, поддерживает только темную тему. Исполнительный директор китайского бренда говорит, что сейчас самым распространенным вопросом среди пользователей гаджетов является, когда они смогут полноценно настроить режим Always On Display.

На это представитель компании ответил, что устройства смогут поддерживать данный режим только при включенном экране. Если новшество задействовано, то на дисплее устройства будут отображаться несколько часовых поясов, что удобно для тех пользователей, которые часто посещают заграницу.