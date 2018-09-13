Выпуск бюджетного iPhone 12 за $549 прогнозируют аналитики Wedbush

Самая дешёвая модель новой линейки смартфонов Apple не будет поддерживать 5G, заявил Даниэл Айвс.

Аналитики предсказывают выпуск двух бюджетных моделей iPhone 12. Источник: pexels.com

Инвестиционная банковская фирма Wedbush опубликовала отчёт, согласно которому аналитики прогнозируют выпуск Apple двух бюджетных моделей линейки iPhone 12, сообщает PhoneArena.com.

Аналитик Wedbush Даниэл Айвс рассказал, что базовая модель iPhone 12 будет поддерживать лишь 4G, а её стоимость, по их прогнозам, составит всего $549. Но моделей без поддержки 5G будет две. Вторую, более дорогую комплектацию воплотит в себе iPhone 12 Max LTE. Его стоимость должна достигнуть $649.

Столь невысокая цена на новинки Apple объяснима. Аналитик Джун Чжан из Rosenblatt Securities считает, что дорогие смартфоны этой линейки c поддержкой 5G оснастят однокристальной системой Apple A14 Bionic и OLED-дисплеем, тройной камерой с датчиком глубины сцены LiDAR, а частота обновления изображения у них составит 120 Гц. В свою очередь, бюджетные iPhone 12 LTE и iPhone 12 Max LTE, по его словам, смогут похвастаться лишь ЖК-дисплеем на 5,4 и 6,1 дюймов соответственно и системой с двумя камерами.

Предполагается, что всего в новую линейку iPhone 12 войдут 6 разных моделей смартфонов, стоимость которых будет варьировать от $549 за самый дешёвый до $1399 за самый дорогой.