Житель Таганрога предложил Путину искупаться в своей ванне

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Таганрожец опубликовал пост в соцсетях, к которому прикрепил фото неисправного санузла и предложил пользователям искупаться в своей ванне. По словам мужчины, который арендовал у администрации муниципальную квартиру, ванна, которая находится у него в квартире, совершенно не пригодна для использования и даже опасна. Многочисленные письма в администрацию о просьбе оказать помощь, не помогли жителю неблагоустроенной квартиры, от отчаяния он решился на крайний шаг, отправить ванну Путину. Так же в опубликованной записи было отмечено, что присланная администрацией комиссия признала санузел вполне пригодным. Мэр города дал комментарий к данному инциденту и подтвердил, что квартира активиста и правда принадлежит муниципалитету. Глава администрации еще в прошлом году давал мужчине понять, что косметический ремонт, о котором была просьба, не предусмотрен для финансирования из федерального бюджета, финансируется лишь капитальный ремонт, так требует законодательство.

Пользователи соцсетей в Таганроге сообщают о появлении табличек в различных частях города, которые стоят в дорожных ямах и к ним прикреплены портреты мэра города с надписями «Чехов не простит» и «работай или уходи». Одна часть таганрожцев поддерживает инициативу анонимных активистов, другая защищает чиновников, ссылаясь на резкое изменение климата.