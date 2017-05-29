Мужчину из Оренбургской области убило разрядом тока

Мужчину из Оренбургской области убило сильнейшим разрядом тока. Трагедия произошла в поселке Теренсай Адамовского района.

По словам очевидцев, на глазах которых погиб мужчина, оренбуржец зашел в вагон и получил разряд током. Свидетели случившегося немедленно вызвали скорую медпомощь. Прибывшая бригада боролась за жизнь мужчины и доставила его в больницу. Однако там пострадавший скончался от полученных ожогов. Разряд тока оказался смертельным.

По данному факту проводится проверка. Следствие в данный момент проводит работы по установлению всех детали происшествия. Но пока никаких комментариев не дает.

В последнее время на железнодорожных путях значительно участились случаи смертности, вызванные ударом электрического тока. Однако вызвано это в большинстве случаев желанием сделать опасное селфи. Нарушая все меры безопасности, люди рискуют своими жизнями ради фотографии.