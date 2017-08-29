В Москве у безработного отобрали 5,5 миллионов рублей

В Москве у безработного жителя Ставропольского края отобрали 5,5 миллионов рублей. Грабитель мгновенно скрылся.

Мужчина из Ставрополья оказался в Москве проездом. Решив немного осмотреть столицу, он решил пройтись по улицам. Около дома 62а по Ленинградскому проспекту к нему подошел неизвестный и стал открыто вымогать деньги. Мужчине ничего не оставалось, как отдать все, что у него имелось с собой.

Грабитель получил 5,5 миллионов рублей. После этого он немедленно скрылся в Opel Astra и уехал в неизвестном направлении.

Житель Ставрополья сразу же обратился в полицию в полицию Москвы.

Как удалось узнать, следствие сейчас пытается установить личность преступника и местонахождение денег. Как выяснилось, ограбленный мужчина в данный момент является безработным.