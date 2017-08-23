Пьяный украинец в Нидерландах протаранил полицейскую машину

Пьяный украинец в Нидерландах на границе с Германией протаранил полицейскую машину.

Гражданин Украины передвигался на фуре. Подъезжая к пропускному пункту между Нидерландами и Германией, он обнаружил, что граница закрыта. Но это мужчину не остановило. Он не сбросил скорость и протаранил патрульную полицейскую машину. Автомобиль украинец протащил еще около 200 метров.

В результате жесткого столкновения погибла офицер полиции. Еще два сотрудника также получили различные травмы. Пострадал и виновник ДТП. Транспортное средство восстановлению уже не подлежит. Удар оказался настолько сильным, что смял всю заднюю часть полицейской машины.

Как сообщается, украинец в момент совершения преступления был в нетрезвом состоянии. Все подробности происшествия устанавливаются. Что побудило гражданина Украины поступить именно таким образом неизвестно.